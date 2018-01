/ 0 User Rating:/ 0

NPP finalise its candidates

The National People’s Party (NPP) today officially produce its 50 member’s candidates for the upcoming election during the rally in Polo Ground Shillong. The rally saw huge crowd turnouts to witness the aspiring from all parts of the States. Mr. Wailadmiki Shylla, Mr. Gilbert Sten, Mr. Dasakhiatbha Lamare, Mr. Cleophas B. Syiem, Mr. Sosthenes Sohtun, Mr. Hispreachingson Shylla, Mr. Laplu M. Sangma, Mr. Sainkupar Riahtam, Mr. Lawanpynshngain K. War, Mr. Macmillan Byrsat, Mr. Alfred Kharbani, Mr. F. W. Momin, Mr. T.D. Shira, Mr. Nihim D. Shira, Mr. Marcuise N. Marak, Mr. Benedict Marak, Mr. Manirul Islam Sarkar, Dr. Mizanur Kazi, Mrs. F.C.A. Sangma, Mr. James K. Sangma, Mr. Thomas A. Sangma, Miss Agatha K. Sangma, Mr. Ian Botham Sangma, Mr. Rakkam Sangma, Mr.Stephenson Mukhim, Mr. Sniawbhalang Dhar, Mr. Comingone Ymbon, Mr.Hopeful Bamon, Mr. Ngaitlang Dhar, Mr. Presntone Tynsong, Mr.Sounder Cajee, Mr. Remington Pyngrope, Mr. Frankenstein .W. Momin, Mr. Secondson Sangma, Mr. Esmatur Mominin, Mrs. Ferlene C.A.Sangma, Mr. Probity Nongpluh,Mr. Erwin K.Syiem Sutnga, Mr. Ehkupar Nongrum and Mr. Rowell Lyngdoh.